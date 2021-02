L1 : Lyon reprend la tête, ça devient sérieux !

Dans : OL, Ligue 1, RCSA.

24e journée de Ligue 1

Groupama Stadium

Lyon bat Strasbourg : 3 à 0

Buts : Depay (20e, 68e), Toko Ekambi (30e) pour Lyon

Expulsion : Thomasson (RCSA) à la 14e

L'Olympique Lyonnais a repris les commandes de la Ligue 1 grâce à sa victoire (3-)0 ce samedi soir contre Strasbourg. L'OL colle la pression sur Lille et le PSG.

Pour être champion de France cette année, il ne faudra pas laisser de trop de points en route, et avec 12 points pris lors des quatre derniers matchs la formation entraînée par Rudi Garcia a confirmé qu'elle faisait un beau prétendant à Hexagoal. Face à une équipe alsacienne rapidement réduite à dix suite à l'expulsion stupide de Thomasson, qui a trop vivement contesté un avertissement qu'il venait de prendre (14e), l'Olympique Lyonnais a ouvert le score par Memphis Depay, lequel a converti en but une grosse boulette de la défense strasbourgeoise (1-0, 20e). Dix minutes plus tard, l'OL faisait le break grâce à une nouvelle réalisation de Toko Ekambi (2-0, 30e),

Fort de cet avantage à la pause, l'OL laissait l'initiative du jeu à Strasbourg, mais tentait de creuser un peu plus l'écart sur des contres souvent dangereux. Il fallait cependant un superbe coup-franc signé Memphis pour corser un peu plus l'addition (3-0, 68e), un geste lumineux sous le regard du maître Juninho, visiblement épaté. L'Olympique Lyonnais gérait tranquillement la fin de la rencontre, et pourra regarder la suite de cette 24e journée de Ligue 1 installé dans le fauteuil de leader. Lille et le PSG sont prévenu, l'OL ne lâchera rien.