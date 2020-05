OL : Pierre Ménès balance sur Aulas, il fait honte aux supporters

Dans : OL.

S’il y a bien un président de Ligue 1 qui a été actif dans les médias malgré l’arrêt des compétitions, c’est assurément Jean-Michel Aulas…

Prêt à tout pour défendre les intérêts de l’Olympique Lyonnais, le président des Gones a remué ciel et terre afin de trouver la meilleure solution pour le football français mais aussi et surtout pour son club. Saison blanche, play-off… En réalité, Jean-Michel Aulas a surtout perdu de la crédibilité auprès des autres dirigeants du football français. Pire, il s’est également grillé dans le clan des supporters de l’OL selon Pierre Ménès, lequel n’a pas été tendre avec le président lyonnais dans une vidéo publiée par Canal Plus.

« Aulas défend-t-il son club ou va-t-il trop loin ? Les deux ! Aulas, c’est la star du moment. Il faut reconnaître que les supporters lyonnais se font bien discrets dans cette période, ce qui prouve, à mon avis, leur malaise face à l’attitude de leur président… Mais Aulas a raison de défendre les intérêts de son club, il y a beaucoup d’argent en jeu et une recherche d’équité sportive aussi, mais il y a une décision de prise… Un peu de solidarité serait pas mal ! Je ne pense pas que Lyon, au moment où le championnat s’est arrêté, méritait réellement une place européenne. Il y a des arguments qui se tiennent dans l’attitude d’Aulas, et d’autres arguments qui ne se tiennent pas… Ce qui est insupportable chez lui, c’est cette manière d’en remettre une couche tout le temps… Il en profite pour taper régulièrement sur Eyraud, le président de l’OM. Je ne trouve pas ça très constructif. Les présidents de L1 sont juste de sales gosses » a indiqué le consultant de la chaîne cryptée dans des propos rapportés par FootRadio.com. Des propos qui ne manqueront pas de faire réagir Jean-Michel Aulas, lequel espère d’ailleurs toujours reprendre la Ligue 1 malgré les annonces très claires du gouvernement d’Edouard Philippe à ce sujet.