OL : Pierre Ménès attaque un Juninho très nul

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais est encore tombé de très haut samedi en s'inclinant (0-1) face au FC Nantes dans un Groupama Stadium qui commence à sérieusement tousser. Et après la rencontre, Juninho s'est présenté devant la presse pour faire savoir que Sylvinho devait s'attendre à quelques remarques de Jean-Michel Aulas, et peut-être même une sanction. Pour Pierre Ménès, en se comportant ainsi, le directeur sportif brésilien de l'OL n'a pas eu l'attitude que l'on attend de sa part. Le consultant de Canal+ estime que Juninho a été aussi mauvais dans sa communication que les joueurs lyonnais l'ont été sur le terrain face aux Canaris.

Et Pierre Ménès de taper dans le tas. « Ce que j’ai trouvé assez nul aussi, ce sont les déclarations de Juninho après cette défaite. Ce n’est pas le discours que doit tenir un directeur sportif au bout de sept journées de championnat, même si ça va mal. Les paroles du Brésilien étaient très négatives, très alarmistes. On ne lui demande pas de faire le béni oui-oui et de protéger ses joueurs à tout crin, mais pas non plus d’être aussi pessimiste. Là, il a chargé les joueurs et a clairement annoncé que Sylvinho était en danger. Sauf que lui ne se remet pas en cause, à part dire que c’est Aulas qui va décider. Mais évidemment que c’est Aulas qui va décider ! Pour l’instant, le duo Sylvinho-Juninho est un four », constate le consultant, qui pense par ailleurs que le recrutement fait au dernier mercato n'a pas compensé les départs de Mendy, Fekir et Ndombele.