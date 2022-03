OL : Peter Boz compte sur l'Europe oublier la crise

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a pris une énorme claque dimanche face à Rennes en Ligue 1, mais l'entraîneur de l'OL estime que l'Europa League est une compétition radicalement différente, Peter Bosz est confiant avant de recevoir Porto dans un Groupama Stadium archi comble.

A la veille de la réception du FC Porto en match retour des huitièmes de finale d’Europa League, le technicien lyonnais affichait une confiance relative, la victoire de l’OL à l’aller au Portugal ayant tout de même place Léo Dubois et ses coéquipiers en ballottage favorable. Mais Peter Bosz en est bien conscient, son équipe est cette saison capable du meilleur comme du pire. Le meilleur c’est d’ailleurs souvent en Europe qu’on l’a vu, la Ligue 1 ayant souvent été le théâtre des plus mauvaises prestations du club de Jean-Michel Aulas, à l’image du regrettable naufrage de dimanche dernier contre le Stade Rennais. Une défaite qui a probablement plombé les espoirs de l’Olympique Lyonnais de finir sur le podium de la Ligue 1 et donc mis une pression supplémentaire sur les performances européennes comme l’a clairement fait savoir le président rhodanien. « Jeudi on va se projeter en 1/4 de l’UEFA », a annoncé Jean-Michel Aulas.

Lyon compte sur l'Europe pour réussir sa saison 2021-2023

🎙 Peter Bosz en conférence de presse à la veille du match #OLFCP en 8ème de finale retour d'#UEL "On n'oublie pas ce qui s'est passé dimanche mais maintenant on pense à Porto. On a gagné là-bas, face à une belle équipe et ça aussi il ne faut pas l'oublier" pic.twitter.com/Nr0j71rMT0 — Olympique Lyonnais (@OL) March 16, 2022

24 heures avant ce rendez-vous, Peter Bosz et Anthony Lopes faisaient face aux médias, et les deux ont reconnu l’importance de ce match face à Porto, mais aussi le fait de ne surtout pas croire que la formation portugaise arrive à Lyon pour aider le club français dans sa quête de réconfort. « On n'oublie pas ce qui s'est passé dimanche mais maintenant on pense à Porto. On a gagné là-bas, face à une belle équipe et ça aussi il ne faut pas l'oublier (...) Je ne doute pas. J'ai confiance en mon équipe. L'équipe est plus régulière en Europa League qu'en championnat, c'est un fait. C'est dur d'expliquer pourquoi. Parfois on n'est pas stable mais depuis la trêve c'est mieux », a expliqué Peter Bosz, même si lors des derniers matchs l’OL a piqué du nez en Ligue 1. Pour le gardien de but international portugais de Lyon, le succès à Porto doit surtout inciter à la prudence. « On doit s'inspirer de ce qu'on a fait de bien mercredi dernier. C'est une compétition différente du championnat et on veut se qualifier (...) On est dans un club avec beaucoup d'ambition. On a la pression du résultat constamment. Je ne sais pas pourquoi on est plus performants en coupe d'Europe qu'en championnat. Peut-être que cette compétition nous correspond bien. Il ne faut en aucun cas sous-estimer l'adversaire. Porto est un très grand club avec de grands joueurs. Ils vont certainement démarrer fort, il ne faudra pas être surpris », a indiqué Anthony Lopes, qui estime que l’Olympique Lyonnais doit aborder le match en considérant que le score est de 0-0.