Lyon fait l'exploit à Porto, bravo la VAR !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Europa League - 1/8e de finale aller

Estadio do Dragao (Porto)

Olympique Lyonnais bat Porto : 1 à 0

But : Lucas Paqueta (61e) pour l'OL

Match retour le jeudi 17 mars à 21h au Groupama Stadium

En déplacement à Porto, invaincu depuis le mois de décembre, Lyon a réussi un sacré exploit en s'imposant 1 à 0. La VAR a joué son rôle en évitant trois soucis pour l'OL.

Après une première période équilibrée, qui a permis à notamment Anthony Lopes de montrer qu'il avait retrouvé son meilleur niveau, la rencontre a été plus animée après la pause. Et à l'heure de jeu, sur un beau mouvement collectif, Toko Ekambi, lancé sur le côté gauche, servait Dembélé lequel faisait une talonnade parfaite pour Paqueta qui du plat du pied trompait le gardien de Porto. La joie était brève pour le joueur brésilien puisque l'arbitre refusait le but pour une position de hors-jeu. Mais heureusement ce dernier rectifiait son erreur après l'intervention judicieuse de la VAR et accordait le but lyonnais (0-1, 61e).

La VAR évite deux erreurs contre Lyon

59' GOOOOOOOAAAAALLLLLLDO @LucasPaqueta97 AAAAAA !!



Action menée par TokoEkambi qui s'appuie sur @MDembele_10 en retrait pour Lucas !

Avantage mérité.#FCPOL 0-1 pic.twitter.com/CTK8gLqE4c — Olympique Lyonnais (@OL) March 9, 2022

Devant au score, Lyon allait rapidement se faire une grosse frayeur, l'arbitre sifflant cette fois un penalty à l'équipe de Conceiçao pour une main de Paqueta dans la surface. Mais là encore, l'arbitrage vidéo venait corriger l'erreur de l'officiel, le ballon ayant heurté le corps du joueur brésilien avant de toucher son bras. Ce penalty était logiquement annulé (66e). La tension grimpait au fur et à mesure que les minutes filaient, Porto étant déterminé à égaliser. Mais encore une fois, la défense de l'Olympique Lyonnais et un Lopes des grands soirs tenaient la baraque, même si à l'ultime minute Mbemba pensait égaliser...avant que son but soit refusé par la VAR sur un hors jeu très net (90e+5). L'OL abordera dans huit jours le match retour avec un gros avantage dans la quête d'un ticket pour les quarts de finale de l'Europa League.