OL : Garcia fait « l’unanimité contre lui », une violente attaque

Dans : OL, Ligue 1.

Rudi Garcia fera ses débuts sur le banc de l’Olympique Lyonnais samedi à l’occasion de la réception de Dijon au Groupama Stadium, et l’accueil risque d’être piquant pour le successeur de Sylvinho. Car c’est un doux euphémisme, une bonne partie de supporters de l’OL est toujours remontée contre ses dirigeants d'avoir choisi l’ancien technicien de l’Olympique de Marseille pour remplacer le Brésilien. Pour Dominique Grimault, la sidération est toujours là plusieurs jours après l’officialisation par Jean-Michel Aulas de la venue de Rudi Garcia à Lyon.

Car pour l’expérimenté journaliste, Rudi Garcia est probablement le pire choix que pouvait faire le président de l’OL par rapport à ses supporters. « Déjà on va laisser sa chance au produit ou plutôt au roi de l’embauche. Car c’est quand même le roi de l’embauche, ce mec a sévi partout. A Saint-Etienne, à Lille, à la Roma, à Marseille, il est très très costaud quand même. Je n'en reviens toujours pas de le voir à Lyon. Je dis seulement rendez-vous le 10 novembre pour le match OM-OL (…) On a rarement vu dans le football français un entraîneur qui a autant fait l’unanimité contre lui, aussi bien à Marseille qu’à Lyon. C’est absolument impensable, incroyable », a confié Dominique Grimault, visiblement estomaqué et qui ne s’attendait pas à cette décision de l’Olympique Lyonnais. Et il n’est pas le seul.