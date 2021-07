OL : Peter Bosz voit du monde arriver à Lyon

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais a repris l’entraînement il y a quelques jours sans ses internationaux. Les Africains seront de retour d’ici peu.

Lyon a pris un virage important en nommant Peter Bosz au poste d’entraîneur, pour succéder à Rudi Garcia. L’arrivée de Juninho avait déjà bouleversé les habitudes prises par le club. Un étranger avait été choisi en la personne de Sylvinho. Mais le Brésilien n’avait pas une philosophie de jeu aussi marquée que Peter Bosz. Ce dernier prône un style de jeu offensif, possible grâce à des préceptes précis et un pressing intense. L’effectif va devoir s’adapter à ces nouvelles méthodes le plus rapidement possible. Il a un peu de temps même si l’effectif n’était pas au complet à la reprise de l’entraînement le 1er juillet. Les internationaux sont encore en vacances. Les Africains reviendront eux en fin de semaine selon Olympique et Lyonnais.

Maxwel Cornet, Sinaly Diomandé, Islam Slimani, Karl Toko-Ekambi et Malcolm Barcola sont concernés. Parmi ces joueurs, Maxwel a un temps été annoncé dans le viseur de Leeds. Mais Marcelo Bielsa a finalement trouvé son bonheur au FC Barcelone avec Junior Firpo. Islam Slimani pourrait bien faire ses valises, six mois seulement après son arrivée. Des clubs du Golfe lui feraient les yeux doux, comme depuis plusieurs années. Sinaly Diomandé a lui un vrai coup à jouer avec l’arrivée de Peter Bosz. Plus rapide que Marcelo, il risque de mieux correspondre au style du néerlandais, et surtout d’être plus à l’aise au sein d'un bloc équipe haut.

L’OL doit construire un effectif à la hauteur des ambitions de son nouveau coach. C’est dans cette optique qu’un nouveau gardien est visé : Andre Onana et Dogan Alemdar sont pistés. Pour le moment, seuls Damien Da Silva et Caio Henrique ont été recrutés.