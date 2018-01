OL : Peste ou choléra ? Aulas convoqué par la commission de discipline !

Dans : OL, Ligue 1, PSG, EAG.

« Nasser Al-Khelaïfi ou Bertrand Desplat ? C'est choisir entre la peste et le choléra... ». Le 25 janvier dernier, sur le plateau de la chaîne L’Équipe, Jean-Michel Aulas envoyait des gros scuds vers les présidents parisiens et guingampais. Si cette déclaration a été dite sur le ton de l'humour, la Ligue n'a pas du tout apprécié la blague. Puisque ce lundi, le Conseil National de l’Ethique a effectivement demandé à la Commission de Discipline de la LFP de convoquer le président lyonnais.

« Pour ses propos à l’encontre de MM. Desplat et Al-Khelaïfi, M. Jean-Michel Aulas commet incontestablement un manquement aux articles I.3, I.5 et I.7 de la Charte Éthique du Football relatifs au respect de ses adversaires, à la maîtrise de soi et au devoir d’exemplarité. Les propos de M. Jean-Michel Aulas sont également incompatibles avec la Charte des présidents de clubs de la Ligue de Football Professionnel qui précise dans son préambule que la popularité et l’exposition médiatique incomparables du football imposent à l’ensemble des acteurs du football professionnel, et notamment aux présidents de clubs, un devoir d’exemplarité pour véhiculer une image de la discipline à la hauteur des attentes qu’elle suscite », précise, dans un communiqué, le Conseil National de l’Ethique, qui souhaite donc que le boss des Gones s'explique sur cette déclaration médiatique de mauvais goût pour certains.