OL : Pellistri priorité du mercato, Lyon augmente son offre

Dans : OL.

Après avoir perdu Martin Terrier (Rennes) et Amine Gouiri (Nice), l’Olympique Lyonnais pourrait vendre Bertrand Traoré à Aston Villa.

Certains détails financiers sont encore à régler, notamment entre l’international burkinabé et le club rhodanien, mais un accord a été trouvé avec Aston Villa pour un transfert aux alentours de 20 ME bonus compris. Il s’agit d’un très beau transfert pour Lyon, qui va réaliser une jolie plus-value avec un attaquant globalement décevant et surtout très irrégulier. Malgré son statut de remplaçant, Bertrand Traoré devra impérativement être remplacé numériquement au sein de l’effectif de Rudi Garcia. Et selon les informations obtenues par L’Equipe, il est clair que Facundo Pellistri est toujours la priorité de Juninho afin de renforcer la ligne offensive de l’Olympique Lyonnais cet été.

Une première offre a été transmise par la formation de Jean-Michel Aulas à Penarol il y a un mois. Mais le club formateur de Facundo Pellistri l’a poliment déclinée. Déterminé à s’offrir ce grand espoir du football uruguayen, dont les prestations sont scrutées par le Real Madrid ou encore le FC Barcelone et Manchester United, Juninho devrait revenir à la charge dans les jours à venir selon le quotidien national, avec une proposition supérieure à 5 ME, assortie d’un pourcentage très important à la revente. Avec cette nouvelle offensive, Lyon espère bien rafler la mise et s’offrir ainsi un jeune joueur très prometteur et attentivement observé par les plus grands clubs européens. Il s’agirait alors du premier renfort estival de l’Olympique Lyonnais, qui s’est pour l’instant contenté de vendre au mercato. D’autres recrues pourraient par ailleurs débarquer dans le secteur offensif, si Memphis Depay et/ou Houssem Aouar venaient s’ajouter à la liste des joueurs vendus par l’OL d’ici au 5 octobre, date de clôture du mercato…