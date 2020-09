OL : Traoré vendu, un énorme bug financier bloque tout !

Dans : OL.

Dimanche soir, les supporters de l’Olympique Lyonnais apprenaient le probable départ de Bertrand Traoré pour la Premier League.

Devenu indésirable dans la capitale des Gaules en raison de son irrégularité, l’international burkinabé est en partance pour Aston Villa. Selon les différentes sources, le montant du transfert se situe entre 17 et 20 ME pour l’OL, qui va réaliser une jolie plus-value malgré les performances très moyennes de l’ancien ailier de l’Ajax Amsterdam depuis de longs mois. Tout du moins, si le deal ne capote pas dans la dernière ligne droite… A ce sujet, il existe encore un risque selon Sébastien Denis, journaliste pour Foot Mercato, qui croit savoir qu’un désaccord financier entre l’Olympique Lyonnais et Bertrand Traoré menace très clairement la finalisation de ce transfert.

« Il manque encore quelques détails pour acter le départ de Bertrand Traoré. Si les 2 clubs sont d'accord, il subsiste un désaccord financier entre l'OL et le joueur. Pour le moment, tout le monde campe sur ses positions. Sans accord, le transfert à Aston Villa de Traoré est bloqué » fait savoir le journaliste, pour qui le transfert ne peut pas, en l’état, être officialisé par les deux clubs. De son côté, Sky Sports se veut bien plus optimiste et indique que Bertrand Traoré, qui a besoin d’un visa pour travailler en Angleterre, passera sa visite médicale en France, probablement dès ce lundi. Pour le média britannique, le transfert total s’élève à 18 ME plus 2 ME de bonus. Juninho, dont la mission est de dégraisser en se séparant des indésirables avant de penser à se renforcer, espère bien évidemment que ce transfert ne capotera pas dans la dernière ligne droite…