Son téléphone chauffe, Skhiri met l’OL en attente

En fin de contrat au FC Cologne, Ellyes Skhiri partira libre à la fin du mois. Le milieu de terrain reste dans le viseur de l’Olympique Lyonnais. Mais pour le moment, l’ancien Montpelliérain, très convoité en Europe, prend le temps d’étudier toutes les offres à sa disposition.

Alors que le mercato a ouvert ses portes depuis plus d’une semaine, les plans de l’Olympique Lyonnais restent assez flous. Le propriétaire John Textor, malgré la pression de la DNCG qui lui réclame un versement de 60 millions d’euros, assure que l’entraîneur Laurent Blanc disposera d’un effectif de qualité la saison prochaine. Mais certaines sources n’écartent pas l’hypothèse de départs importants cet été. Quant aux éventuelles arrivées, le club rhodanien a dû repartir à zéro ou presque, l’ancien responsable du recrutement Bruno Cheyrou ayant changé de poste.

Apparemment, son départ au sein de la société Eagle Football n’a pas empêché l’Olympique Lyonnais de rester actif sur la piste Ellyes Skhiri. Rappelons que le récent septième de Ligue 1 s’intéressait déjà au milieu de Cologne l’hiver dernier. A quelques mois de la fin de son contrat, l’ancien joueur de Montpellier avait préféré terminer la saison et partir libre cet été. Sur les conseils de Laurent Blanc, qui continue de réclamer la venue d’un milieu défensif, l’Olympique Lyonnais se verrait bien profiter de l’occasion.

🚨📈 Ellyes #Skhiri, the competition remains fierce: as told one week ago, there are many 🇪🇺 clubs interested in the 🇹🇳 as a free agent.



‼️ To date #OL still ahead - talks well underway with his entourage - but the midfielder wants to better evaluate all the possible proposals. https://t.co/JMvIRThG2o pic.twitter.com/N6RtliFxbh