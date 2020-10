OL : Pellistri lâche 1,3 ME, il s'arrache pour signer à Lyon

Dans : OL.

Le dossier Facundo Pellistri ne cesse de connaitre des rebondissements et le dernier en date démontre la détermination de l’Uruguayen à rejoindre l’Olympique Lyonnais.

Les négociations avaient bien avancé entre les deux clubs, mais au dernier moment, la formation de Montévidéo a décidé de ne laisser partir son attaquant qu’au mois de décembre, à la fin de son championnat, au lieu des prochains jours. Le deal pour les 5 ME du transfert, et les 2 ME d'un bonus éventuel tombait dès lors immédiatement à l'eau. Un coup dur auquel Juninho ne s’attendait clairement pas. Mais un nouveau coup de théâtre a eu lieu ces dernières heures, puisque Pellistri est prêt, selon le média local Ovacion, à refuser sa part dans la transaction pour faciliter une arrivée immédiate à l’OL.

Il s’agirait tout de même de 1,3 ME au total, auquel l’Uruguayen envisagerait de renoncer afin de dévoiler sa grande envie de partir tout de suite pour le club de Ligue 1. Une initiative qui a pris les dirigeants du Pénarol de court, et a provoqué une nouvelle réunion entre ces derniers et les agents de Pellistri. Celle-ci aura lieu en fin d’après-midi en Uruguay, soit en soirée en France, afin peut-être de finaliser enfin cette arrivée qui n’a plus que quatre jours pour être complétée. Si cela devait être le cas, nul doute que Facundo Pellistri aurait déjà marqué des points auprès des supporters avec cet effort financier notable pour rejoindre Lyon.