OL : Pellistri et Lyon, un sale coup et un énorme mensonge ?

Annoncé du côté de l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs semaines maintenant, Facundo Pellistri est toujours bloqué par son club de Peñarol.

Le temps presse pour le club rhodanien dans ce dossier Pellistri. Attendu cette semaine par les dirigeants lyonnais, et notamment par Jean-Michel Aulas, le joueur de 18 ans est finalement toujours en Uruguay. Tout simplement parce que son club de Montevideo a décidé de le bloquer jusqu’en décembre, alors qu’un accord a été trouvé avec l’OL autour d’un transfert de sept millions d’euros pour cet été. Et si ce deal n’avance pas, c’est seulement à cause de Peñarol, comme l’explique Alvaro Levrero, pour qui le récent intérêt de Manchester United est complètement faux…

« Peñarol a fait une contre-proposition par Pellistri. L’OL l'a accepté, mais ensuite, Peñarol a exigé que Pellistri reste jusqu'en décembre. Peñarol tire sur la corde. Comment voulez-vous que Pellistri réagisse ? Qu’il baisse la tête et dise ‘oui monsieur’ ? Ils lui ont menti. Et en plus, l'intérêt de Manchester United pour Pellistri est sorti de Peñarol. Avec un objectif clair : effrayer Lyon, pour que l’OL accepte de laisser le joueur jusqu'en décembre. À Manchester United, ils ne savent même pas qui est Pellistri… », explique le journaliste À deux jours de la fermeture du mercato estival, l’OL va donc devoir se montrer convaincant pour arriver à ses fins dans ce difficile dossier Pellistri.