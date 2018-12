OL : Pas de folie mais une priorité pour l'OL cet hiver au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Troisième de Ligue 1 et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais s’apprête à vivre un mercato hivernal plutôt calme.

« Il peut y avoir des départs et on essaiera de les compenser. Mais on est partis pour rester en l’état » a confirmé Jean-Michel Aulas après le match nul contre Montpellier. Généralement bien informé, RMC Sport confirme que le club rhodanien ne fera pas de folie en janvier. Néanmoins, le média estime qu’il n’est pas impossible du tout qu’un renfort signe à l’OL au poste de défenseur central. Un secteur de jeu dans lequel Lyon, qui joue désormais en 5-2-3, est parfois un peu juste…

« Du côté de l'OL, janvier s'annonce plus calme. Le président Jean-Michel Aulas aura sûrement plus de travail pour gérer les belles propositions de clubs étrangers cherchant à recruter les pépites du milieu de terrain Houssem Aouar et Tanguy Ndombélé que pour négocier des arrivées dans le Rhône. Un défenseur pourrait toutefois venir compléter l'équipe, qui évolue désormais avec trois arrières centraux » explique la radio. Reste désormais à savoir quelles sont les pistes actuellement creusées par Florian Maurice et par la cellule de recrutement de l’OL afin de renforcer l’effectif de Bruno Genesio cet hiver au mercato.