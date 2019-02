OL : Partir de Lyon ou pas au mercato, Fekir c'est Mister Mystère

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Personne ne l'a oublié, au dernier mercato estival, Nabil Fekir a été tout proche de signer à Liverpool, il se dit même que des photos du joueur lyonnais avec les maillot des Reds avaient été prises pour l'annonce officielle de sa signature. Mais pour de sombres histoires médicales, ou de négociations, le club de la Mersey a renoncé à Nabil Fekir, devenu ensuite champion du monde avec les Bleus. En tout début de saison, le capitaine de l'OL est apparu marqué par ce vrai-faux transfert à Liverpool, avant de revenir peu à peu à son meilleur niveau. Mais forcément, le marché des transferts 2019 pourrait marquer un nouveau tournant pour Nabil Fekir, qui n'a toujours pas prolongé à l'OL.

Mais, répondant brièvement au Progrès sur ce sujet, il a clairement montré que ce sujet ne l'inquiétait pas. « Ma prolongation ? Ça avance. Dans quel sens ? Il faut demander au président. Si je suis préoccupé ? Non ! », a lâché Nabil Fekir, qui est lié jusqu'en juin 2020 avec l'Olympique Lyonnais. Autrement dit, il se passera évidemment quelque chose d'ici la fin de saison, Jean-Michel Aulas n'ayant pas du tout l'intention de prendre un risque énorme en laissant son joueur libre dans un an. Alors départ cet été, prolongation avec grosse augmentation de salaire et un départ repoussé à plus tard, l'heure du choix s'approche.