OL : Matuidi prochaine cible XXL du mercato de Lyon

Avant de s’offrir Bruno Guimaraes et Camilo, l’Olympique Lyonnais a multiplié les pistes pour se renforcer au milieu de terrain durant le mercato.

Le club rhodanien avait notamment coché les noms de Jean-Michaël Seri ou encore de Steven Nzonzi. En Italie, Jean-Michel Aulas et Juninho avaient également exploré deux pistes de luxe, menant à Adrien Rabiot et à Blaise Matuidi. Concernant le premier, l’OL souhaitait le faire signer pour un prêt de six mois sans option d’achat alors que l’ambition des Gones était de faire signer définitivement Blaise Matuidi. Une ambition toujours présente dans l’optique du prochain mercato estival selon Jean-Michel Aulas, qui s’est exprimé au sujet des deux joueurs de la Juventus à cinq jours du match face au champion d’Italie dans les colonnes de Tuttosport.

« Adrien Rabiot ? En janvier dernier, je l'ai voulu pour un prêt de six mois. Mais c'est à ce moment qu'il a commencé à jouer à la Juve. C'est un grand talent » a indiqué Jean-Michel Aulas avant d’évoquer l’ancien milieu de terrain de Saint-Etienne et du Paris Saint-Germain. « J'ai essayé l'été dernier de recruter Blaise Matuidi, en vain. Mais je n'ai pas abandonné. On en reparlera en juin. Il serait parfait pour nous : régulier, tactique et champion du monde ».

Par ailleurs, Jean-Michel Aulas n’a pas fermé la porte à un départ d’Houssem Aouar… à la Juventus Turin, justement. « Le président Agnelli ne m'en a jamais parlé, mais je sais qu'il y a eu des contacts entre nos dirigeants. J'aimerais le voir à la Juve et j'espère que c'est son ambition ». A écouter le président de l’Olympique Lyonnais, il y a donc de fortes chances que l’actuel 11e de Ligue 1 fasse affaire avec la Juventus Turin dans les prochains mois en période de mercato. Avant cela, il faudra tenter de battre la Vieille Dame en 8es de finale de la Ligue des Champions. Première manche mercredi soir au Groupama Stadium de Décines…