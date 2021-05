OL : Paquetà revanchard après ses larmes contre Lille

Dans : OL.

Auteur d'une boulette contre Lille, Lucas Paquetà s'était montré très touché. Aujourd'hui passé à autre chose, il croit encore aux chances de l'OL de terminer sur le podium.

Actuellement à la lutte avec l'AS Monaco pour une qualification en Ligue des Champions, l'OL bataillait il y a encore quelques journées pour le titre de champion de France. Mais lors d'un match crucial face à Lille, et alors que les Gones menaient 2-0, tout s'est effondré en 45 minutes et les hommes de Rudi Garcia ont dit adieu à leurs rêves de sacre en s'inclinant (2-3). Au cours de ce match, Lucas Paquetà s'était rendu coupable d'une incroyable boulette qui avait menée à l'égalisation lilloise. Très sensible, le Brésilien s'était effondré. Bien que défendu par Claude Fichaux, l'entraîneur adjoint, l'ancien joueur du Milan AC a été très touché par cette erreur. Mais que les supporters lyonnais se rassurent, Lucas Paquetà a tourné la page, et aborde les deux dernières journées de championnat avec une ambition retrouvée.

Paquetà revanchard

En conférence de presse avant le match de l'OL face à Nîmes, Lucas Paquetà est revenu sur l'épisode face au LOSC. « J’ai été très déçu et frustré après le match de Lille. J’ai ruminé ça pendant plusieurs jours. Ensuite je me suis dit qu’il fallait relever la tête car on a encore des objectifs à atteindre. Je donne le meilleur de moi-même pour revenir au top. On doit avant tout penser à gagner. On a bien travaillé cette semaine. A nous de gagner d’abord dimanche puis la semaine d’après. Ensuite on verra ce qu’il se passera. La présence du président Jean-Michel Aulas auprès de nous n’est pas une pression c’est plutôt un soutien. C’est une bonne énergie pour l’équipe, ça nous apporte beaucoup » a expliqué le milieu de terrain. Avec un point de retard sur Monaco à deux journées de la fin, les Lyonnais ont encore une chance de terminer sur le podium. Les Monégasques, qui affronteront Rennes et Lens, possèdent un calendrier légèrement plus compliqué sur le papier que l'OL, qui sera opposé à Nîmes et Nice. Quoi de mieux pour Lucas Paquetà que de se montrer décisif lors du sprint final et de qualifier son équipe en Ligue des Champions pour se faire pardonner ? Nul doute que cette idée habite le Brésilien, lui qui est si revanchard depuis sa boulette contre Lille.