OL : Paqueta pleure, il a tort

Auteur d'une bourde énorme lors de Lyon-Lille, Lucas Paqueta était effondré. Mais le joueur brésilien de l'OL ne doit pas focaliser les critiques.

C’est une scène rare dans le football professionnel, mais Lucas Paqueta est apparu en larmes dans les tribunes du Groupama Stadium après avoir été remplacé par Bruno Guimaraes à la 64e minute du choc entre Lyon et Lille. Il est vrai que l’ancien milanais venait d’offrir le but de l’égalisation à Jonathan David en faisant une passe en retrait surréaliste. Forcément, Lucas Paqueta, auteur d’une belle première saison avec l’Olympique Lyonnais, a pris cher sur les réseaux sociaux, mais également dans les notes. Dans Le Progrès, il hérite d’un 3, tandis que pour L’Equipe Lucas Paqueta prend un 2 avec cette terrible appréciation : « la soirée ratée avec une erreur majeure ». Le joueur brésilien doit donc se sentir seul ce lundi au moment de commencer la préparation du déplacement du week-end prochain à Monaco. Cependant, du côté de l’OL, on ne veut pas mettre la tête du joueur sous l’eau.

Pour Claude Fichaux, qui remplaçait Rudi Garcia suspendu, sur le banc de Lyon pour ce sommet contre Lille, il serait anormal de faire peser le poids de cette défaite catastrophique sur les seules épaules de Lucas Paqueta. « On ne peut pas dire que c'est le tournant du match, ce serait trop gros. On gagne ensemble et on perd ensemble. C'est embêtant pour Paqueta car c'est un joueur qui joue 99 % du temps vers l'avant et la seule fois où il a joué vers l'arrière, on a été punis », a fait remarquer le technicien de l’Olympique Lyonnais, histoire de soulager un peu un joueur très marqué par sa boulette et qui va devoir vite rebondir. Le match contre l'AS Monaco, dimanche prochain au Stade Louis II, sera l'occasion pour Lucas Paqueta de sécher ses larmes. Ou pas.