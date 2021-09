OL : Paqueta brille, Barcelone est ébloui !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après avoir contribué à la belle Copa America du Brésil cet été, Lucas Paqueta réalise un début de saison tonitruant à l’Olympique Lyonnais.

Buteur contre le Paris Saint-Germain dimanche soir, l’international brésilien a illuminé le Parc des Princes. Présent dans l’équipe type de la sixième journée de Ligue 1 selon L’Equipe malgré la défaite de l’OL face au PSG, Lucas Paqueta s’impose doucement mais surement comme l’un des meilleurs joueurs de notre championnat. Et fort logiquement, les prestations du natif de Rio de Janeiro attirent les regards dans l’optique du prochain mercato. C’est ainsi que selon les informations obtenues par le site Fichajes.net, le FC Barcelone suit avec beaucoup d’attention les performances de Lucas Paqueta.

Retour sur la très grosse performance de @LucasPaqueta97 face au PSG ! 💥#PSGOL pic.twitter.com/KgL50ObRgO — Olympique Lyonnais (@OL) September 21, 2021

Paqueta avec De Jong et Pedri

Les dirigeants blaugrana, qui ont malheureusement plus d’idées que de moyens financiers, imaginent déjà Paqueta renforcer le milieu de terrain du Barça aux côtés de Frenkie De Jong et Pedri. Pour le moment, il n’est évidemment pas question d’une offre ou d’une prise de contact avec l’Olympique Lyonnais, mais simplement d’un intérêt de la part du FC Barcelone. Reste maintenant à voir si dans les semaines à venir, Lucas Paqueta poursuivra sur sa lancée ou non. Si c’est le cas, alors nul doute que le FC Barcelone réfléchira très sérieusement à formuler une offre aux dirigeants lyonnais pour Lucas Paqueta, recruté pour 20 millions d’euros en provenance de l’AC Milan il y a un an.

Ce qui est certain, c’est que le talent immense de Lucas Paqueta ne fait plus débat. Au micro de Prime Video dimanche soir, Thierry Henry a par exemple été très élogieux envers le numéro dix de l’Olympique Lyonnais, quitte à en faire des caisses et à se répéter à la mi-temps puis à la fin du match au bord de la pelouse. « Il a tout fait, j’ai rarement vu un n°10 qui récupérait autant de ballons dans les pieds de l’adversaire comme il l’a fait contre le Paris SG » a notamment lancé l’ancien attaquant de l’Equipe de France, du FC Barcelone et d’Arsenal. Des compliments qui prouvent la nouvelle dimension de Lucas Paqueta, plus que jamais l’atout offensif numéro un de l’OL cette saison.