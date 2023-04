L'OL flaire une bonne affaire à Rennes, l'offre tombe

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL ne devrait pas terminer la saison à une place européenne. L'été prochain, pas mal de mouvements sont donc attendus lors du marché des transferts.

Les hommes de Laurent Blanc vivent une fin de saison assez décevante. Les Gones enchainent pourtant les bons résultats mais ont pris beaucoup de retard. Pour ne rien arranger, le parcours en Coupe de France a pris fin en demi-finale contre le FC Nantes. L'OL devrait donc une nouvelle fois connaitre une saison prochaine sans Europe. Les fans et les observateurs veulent du changement dans le Rhône, alors que John Textor a récemment promis que les ambitions de l'OL seraient élevées. Problème, les Gones n'auront pas la même attractivité qu'auparavant et les dépenses devront être réfléchies. Raison pour laquelle le marché des joueurs en fin de contrat comptera beaucoup pour Lyon.

Traoré, la belle trouvaille du futur mercato lyonnais ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hamari Traore (@hamarintos27)

Selon les informations de L'Equipe, le profil d'Hamari Traoré plait beaucoup à la direction lyonnaise. Cette dernière recherche un latéral droit à recruter pour compenser le futur départ de Malo Gusto à Chelsea. En fin de contrat avec Rennes, le Malien n'est pas contre une nouvelle aventure, d'autant qu'il serait déçu du traitement que lui réserve le club breton. S'il souhaite prolonger en priorité son bail avec le Stade Rennais, l'offre qu'il a reçue est bien loin de ses attentes contractuelles et financières. Un départ n'est donc pas à écarter et Traoré pourrait être une très belle pioche pour l'OL, qui n'aurait pas à dépenser le moindre centime pour le récupérer. L'Equipe précise qu'une offre lui a récemment été faite de la part des Gones. A Lyon, Traoré serait en concurrence avec le jeune Saël Kumbedi, pas encore totalement fait au plus haut niveau. Il pourrait apporter toute son expérience de la Ligue 1 aux Gones, qui auront pour mission de jouer l'Europe et de si possible, accrocher le podium lors du prochain exercice.