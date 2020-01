OL : On n'arrête plus Lyon, un latéral gauche ciblé !

Dans : OL.

Lyon est sur tous les fronts au mercato hivernal. Après avoir enrôlé Tino Kadewere et Karl Toko-Ekambi, le club rhodanien entend bien renforcer d’autres secteurs de jeu en janvier.

Au milieu de terrain, Bruno Guimaraes est tout proche de rejoindre la capitale des Gaules. Mais aux yeux de nombreux supporters, c’est surtout la défense qu’il est urgent de renforcer. L’Olympique Lyonnais pourrait bien œuvrer dans ce sens lors des prochains jours puisque selon les informations récoltées par Calcio-Mercato, l’OL fait partie des prétendants à la signature de Robin Gosens, le défenseur gauche de l’Atalanta Bergame, utilisé à 17 reprises cette saison en Série A.

L’Allemand de 25 ans possède un profil qui plaît particulièrement à la cellule de recrutement lyonnaise, dirigée par Florian Maurice. Au poste de latéral gauche, l’OL a rencontré quelques galères depuis le début de la saison avec les prestations moyennes de Youssouf Koné, qui s’est ensuite blessé. Fernando Marçal assure l’intérim, mais le Brésilien semble bien léger pour affronter une équipe telle que la Juventus Turin en Ligue des Champions, raison pour laquelle la piste Robin Gosens a visiblement été activée. Il faudra en revanche avoir les reins solides pour s’offrir le défenseur de l’Atalanta puisque ce dernier figure également dans le viseur de l’Inter Milan et de la Juventus Turin. Reste à voir si Jean-Michel Aulas et Juninho parviendront à tirer leur épingle du jeu dans le dossier du défenseur auteur de 7 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.