OL-OM : La rivalité Lyon vs Marseille, Rudi Garcia « s’en fout » !

Mercredi soir, c’est un véritable choc qui attend l’Olympique Lyonnais avec la réception de l’Olympique de Marseille en quart de finale de la Coupe de France au Groupama Stadium.

Un match à l’atmosphère particulière, Lyon et Marseille étant de plus en plus des rivaux au sein du championnat de France. Une rivalité que Rudi Garcia n’a pas souhaité commenter en conférence de presse. En effet, le coach de l’OL, qui était aux manettes de l’OM il y a quelques mois, ne souhaite pas se focaliser sur l’atmosphère très spéciale de l’Olympico. En revanche, ce match est crucial pour le coach des Gones, lequel estime que l’Olympique Lyonnais se doit de gagner des titres. La Coupe de France pourrait être une bonne occasion d’atteindre cet objectif, à condition bien-sûr de passer le challenge marseillais avec succès.

« La rivalité entre les Olympiques ? On s’en fout de ça. Marseille est une équipe solide qui ne prend pas de but. C'est un contexte différent du championnat. C'est un grand match. On a l'avantage du terrain. On est très motivés. Il faut l’aborder avec humilité parce qu'ils sont mieux que nous en ce moment, mais on est capable d'aller en demi-finale. On se doit de gagner des titres. Je veux que Lyon gagne. On va avoir le soutien de notre public demain. C'est une autre aventure demain. On veut passer ce tour. On est la deuxième attaque du championnat et nous ne sommes pas performants sur coups de pieds arrêtés. On doit progresser » a commenté Rudi Garcia, lequel espère un festival offensif de son équipe face à l’Olympique de Marseille mercredi afin de continuer à rêver d’une victoire finale dans cette prestigieuse Coupe de France.