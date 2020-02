OL : Les comptes de l'OM sont dans le rouge, Aulas attaque !

Dans : OL.

La semaine dernière, Jean-Michel Aulas attaquait frontalement l’Olympique de Marseille, accusant le club phocéen de ne pas respecter les règles du fair-play financier.

« Je remercie l’OM de me donner l’occasion de dire qu’ils sont complètement en dehors des clous du fair-play financier, avec la bénédiction de la DNCG » lâchait notamment le président de l’Olympique Lyonnais dans les colonnes du Dauphiné Libéré. Solidement installé à la deuxième place du classement, l’OM a de nouveau été la cible de Jean-Michel Aulas, mais cette fois dans une interview à paraître dans L’Equipe. Commentant la situation économique de son club et l’impact d’une non-qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, Jean-Michel Aulas a encore une fois attaqué la gestion de l’OM par Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt.

« Sur l'exercice, cela ne changera rien aux résultats comptables si, par malheur, on n'est pas qualifiés en C1. Et on restera sur un budget 2021-2022 qui atteindra, présence en C1 ou non, des montants jamais vus » a glissé Jean-Michel Aulas avant de durcir le ton. « Donc vouloir jouer les annonciateurs de drame, pas avec l'OL. Qui d'autre que nous pouvait investir environ 60 M€ dans le recrutement cet hiver ? Ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas Lourdes ! Je ne suis pas Bernadette Soubirous ! Tout le monde ne fait pas 170 M€ de pertes sur deux exercices ». Autant dire que du côté de l’Olympique de Marseille, on risque de perdre patience devant les nombreuses attaques du président lyonnais. Lundi en conférence de presse, André Villas-Boas a d’ailleurs commenté ces attaques venues du Rhône. « Si l’on écoute les paroles de Lyon, je pense qu’ils seront là pour nous faire des misères (mercredi en Coupe de France au Groupama Stadium). Mais j’espère qu’on va répondre avec réussite ». On l'aura compris, climat s'est considérablement tendu entre les deux clubs...