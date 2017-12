OL-OM : Bruno Genesio se paye (aussi) la tronche de Rudi Garcia

Dans : OL, Ligue 1, OM.

Rudi Garcia doit certainement regretter d’avoir prononcé cette phrase au soir de l’élimination de son équipe à Rennes en Coupe de la Ligue. Frustré par l’arbitrage et le but refusé à son équipe en fin de match, l’entraineur marseillais avait alors lâché que son équipe « avait été éliminée d’un match qu’elle avait gagné ». Une petite phrase qui en disait long sur sa frustration après la rencontre, mais qui lui est vite retombée dessus. Samedi, Sabri Lamouchi avait chambré son homologue en expliquant que son équipe « n’avait pas gagné un match qu’elle a réellement perdu ». Ce mardi en conférence de presse, Bruno Genesio a profité des critiques émises par les Marseillais au sujet de l’arbitrage de l’Olympico pour en rajouter une couche.

« Qu'est-ce que Rudi Garcia reproche à l'arbitrage lors du match ? Une faute sur le deuxième but ? On aurait quand même gagné 1-0. On a gagné un match qu'on aurait dû gagner pour reprendre une expression... », a chambré l’entraineur lyonnais, qui n’est pas le premier à être inspiré par cette phrase souvent tournée en dérision depuis la semaine dernière.