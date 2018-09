OL-OM : Aulas détruit Garcia et Eyraud, l'Olympico est lancé !

Dans : OL, Ligue 1, OM.

À la veille de l'Olympico entre Lyon et Marseille, Jean-Michel Aulas a lancé les hostilités en s'en prenant ouvertement à Rudi Garcia et à Jacques-Henri Eyraud.

Ces dernières années, et encore plus depuis la fin de saison dernière, au cours de laquelle les deux Olympiques se sont envoyés de grosses piques par presse interposée, la rivalité entre l'OL et l'OM ne cesse d'augmenter. Dimanche soir sur la pelouse du Groupama Stadium, les deux nouveaux ennemis du football français s'affronteront dans un choc qui sentira la poudre. Et histoire de faire monter encore un peu plus la pression avant cette rencontre au sommet, Jean-Michel Aulas y est allé de son petit tweet. Le président rhodanien en profitant pour tacler directement le coach, mais aussi le président de Marseille, sachant qu'il ne comprend pas pourquoi l'OM le soupçonne d’avoir réclamé une lourde sanction à l’UEFA suite aux débordements phocéens lors de la finale de l'Europa League en mai dernier à Lyon.

« Avec l’OM, ce qui est choquant, c’est qu’ils trouvent toujours de mauvaises raisons pour tout. Rudi Garcia, c’est l’arbitre, même en Europa Ligue à domicile. Pour Jacques-Henri Eyraud, ce sont les commissions de discipline de la LFP et aussi de l’UEFA, ou bientôt le fair-play financier, pour leurs finances. Triste... », a balancé, sur Twitter, JMA, qui lance donc sa fameuse politique de déstabilisation sur les réseaux sociaux avant cet OL-OM. Mais pas sûr que cela donne un avantage aux Gones...