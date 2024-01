L’OL met le paquet pour Yuksek, ça sent l'arnaque ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL n'a pas encore fait mouche, mais il s'active pour trouver le milieu de terrain qui fera la différence dans ce mercato. Une piste en Turquie est apparue, mais le prix d'Ismaïl Yuksek est de plus en plus cher à chaque offre.

C’est la dure loi du mercato, et l’Olympique Lyonnais est en train de le comprendre. A la recherche d’un milieu de terrain, le club rhodanien a bien vu qu’il avait besoin d’un nouveau souffle rien qu’en constatant les dégâts face au Havre cet hiver. La piste menant à Nemanja Matic avait tout du plan idéal pour renforcer l’équipe, mais le Serbe a compris que le Stade Rennais se montrerait ferme, et ne lui offrirait aucune porte de sortie sans une offre correcte de l’OL, et un remplaçant qui lui serait trouvé. Deux conditions qui mettent John Textor à l’arrêt, ce que l’Américain déteste.

Une deuxième offre de l'OL déjà repoussée

Résultat, les recruteurs lyonnais se sont penchés sérieusement sur Ismaïl Yuksek, milieu turc de Fenerbahçe qui pourrait quitter le club d’Istanbul, où il a mis beaucoup de temps à exploser avant de trouver sa place au point d’être désormais international. Son départ est à l’ordre du jour mais au niveau financier, cela risque d’être compliqué. En effet, l’OL a voulu frapper fort en effectuant une première offre, comme cela a été révélé ce lundi. Mais le montant n’était jusqu’à présent pas révélé. Le média turc Sports Digitale affirme que Lyon a déjà effectué une deuxième offre, et que celle-ci se monte à 8 millions d’euros cash, et 4 millions de bonus éventuels. Soit quasiment au niveau des 10 millions d’euros que Fenerbahçe souhaitait toucher avec son joueur du moins dans un premier temps.

ÖZEL | Lyon, İsmail Yüksek için yaptığı teklifi yükseltti.



• 8 milyon euro bonservis

• 4 milyon euro bonus



Toplam Paket: 12 milyon euro



📰 Yağız Sabuncuoğlu pic.twitter.com/cGBu8x7xz0 — Sports Digitale (@SportsDigitale) January 15, 2024

Et pourtant, Ismaïl Yuksek semble être encore loin de débarquer à l’aéroport Saint-Exupéry. En effet, le journaliste turc Ekrem Konur affirme que la formation d’Istanbul est toujours aussi gourmande, et entend désormais recevoir une offre de 14 à 15 millions d’euros, bonus compris. Il faut donc encore mettre la main à la poche pour l’OL afin d’avoir une chance de faire signer le joueur turc. Une négociation qui provoquerait donc une troisième offre, et un prix élevé pour un joueur qui a certes explosé récemment, mais ne possède, à 24 ans, pas encore plusieurs années au meilleur niveau derrière lui.