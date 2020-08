OL : Nice peut encore remercier Lyon, Stéphane Guy chambre

Dans : OL.

Ce dimanche, pour sa rentrée en Ligue 1, l’OGC Nice a dominé le RC Lens (2-1) grâce à un doublé d’Amine Gouiri, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais.

Depuis plusieurs saisons, le centre de formation du club rhodanien est l’un des meilleurs d’Europe. Chaque saison ou presque de nouveaux jeunes font leurs trous dans l’équipe première des Gones. Sous les ordres de Rudi Garcia, le jeune Maxence Caqueret s’est par exemple révélé aux yeux du grand public pendant le parcours de l’OL en Ligue des Champions. Des jeunes comme Melvin Bard ou Rayan Cherki, déjà pleinement intégrés dans le groupe pro, seront sûrement les prochains Gones à figurer dans l’équipe-type de Lyon. Mais ce cheminement ne marche pas pour tout le monde, vu que certains Lyonnais sont obligés de quitter le nid pour éclore ailleurs. C’est notamment le cas d’Amine Gouiri, qui a été transféré à Nice contre un chèque de 7 millions d’euros durant ce mercato estival. Très bon chez les jeunes à l’OL, mais freiné dans sa progression à cause d’une rupture du ligament croisé au genou en 2018 puis barré par la concurrence offensive, l’attaquant de 20 ans a donc dû s'envoler de Lyon.

Et sa révélation au plus haut niveau n’a pas traîné puisque dès son premier match de L1 avec l’OGCN ce dimanche, Gouiri a marqué un doublé, qui a offert la victoire à l’équipe de Patrick Vieira. Une réussite qui n’étonne pas Stéphane Guy, pour qui Lyon est devenu le nouveau centre de formation des Aiglons. « C'est la grande spécialité de Nice de recycler les attaquants Lyonnais. Il y a eu Loïc Rémy dans le passé. Très récemment, il y a eu Alassane Pléa, qui a réussi à Nice après avoir très peu joué à Lyon. Et maintenant, il y a Gouiri ! Les recruteurs niçois ont cet oeil-là du côté de l’OL », a lancé le journaliste de Canal+, qui sait que Myziane Maolida, transféré de l’OL à Nice pour 10 ME en 2018, sera peut-être le prochain Lyonnais à réussir du côté de l’Allianz Riviera.