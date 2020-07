OL : Neymar attaqué, Aulas fait la leçon à Leonardo !

Dans : OL.

L’interview accordée par Juninho au Guardian a véritablement mis le feu aux poudres entre le PSG et l’Olympique Lyonnais.

A moins d’un mois de la finale de la Coupe de la Ligue entre le champion de France en titre et le club rhodanien, la tension monte. Et pour cause, au cours d’une interview durant laquelle il évoquait la situation sanitaire et économique au Brésil, Juninho a lâché une petite phrase qui a fait grincer des dents au Paris Saint-Germain. « Regardez Neymar. Il est venu au PSG juste à cause de l'argent. Le PSG lui a tout donné, tout ce qu'il voulait et maintenant il veut partir avant la fin de son contrat » a notamment indiqué le directeur sportif de l’OL. Des propos scandaleux aux yeux de Leonardo, lequel ne s’était pas fait attendre pour réagir.

Incisif et toujours déterminé pour défendre les couleurs du PSG, l’ancien entraîneur du Milan AC a poliment demandé à l’OL de stopper tout commentaire sur les joueurs du Paris Saint-Germain. Une réponse qui a bien évidemment fait réagir un certain Jean-Michel Aulas. Via son compte Twitter, le président des Gones a regretté l’impulsivité de Leonardo sur ce coup-là. « Pas très judicieux Léo ta remarque : Juni parlait du Brésil et de la politique du pays Juni est 1 homme bien : relis son article et tu apprendras beaucoup de choses ! » a tweeté Jean-Michel Aulas, pour qui cette interview politique de Juninho ne devait absolument pas être perçue par une attaque directe de l’Olympique Lyonnais envers le Paris Saint-Germain. Reste que visiblement, c’est comme cela que les propos de Juninho ont été captés par le clan parisien. De quoi faire monter la tension avant le choc entre les deux cadors français en Coupe de la Ligue…