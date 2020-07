PSG : Neymar attaqué par l'OL, la cinglante réponse de Leonardo

Dans : PSG.

Leonardo a repris de volée Juninho pour ses propos récemment prononcés à l’encontre de Neymar, le PSG en a clairement assez de voir l’OL lui tourner autour.

Très discret dans les médias, Juninho a livré une très longue interview dans les colonnes du Guardian, se confiant notamment au journal anglais sur la situation au Brésil et le monde du football. S’attaquant à la mentalité dans le football brésilien, le directeur sportif a tout de même directement attaqué Neymar, à qui il a reproché clairement d’avoir rejoint le PSG pour des raisons financières uniquement, employant même le mot cupidité. Et pire encore, le numéro 10 du Paris SG a eu l’audace de demander à quitter le club l’été dernier, sans avoir pu démontrer sa valeur. Une attaque qui a énormément surpris au sein du PSG, où on était visiblement plus habitué à recevoir des piques en provenance de Jean-Michel Aulas, et pas vraiment de « Juni ». C’est ce qu’a clairement fait savoir Leonardo, déjà excédé par le comportement de l’OL par rapport aux joueuses féminines du PSG, et qui ne comprend pas pourquoi le sujet de Neymar est arrivé à ce niveau.



« Je ne comprends pas pourquoi Aulas parle autant du PSG, et Juninho maintenant parle de Paris et de Neymar. Ça serait mieux de parler un petit peu de leur club. Nous, on ne parle pas de la situation de l’OL et je demande à l’OL de ne pas parler de nos joueurs et de notre club. C’est une question de respect », a lancé le directeur sportif, lui aussi habituellement très discret dans les médias, mais qui a fini par se confier à RMC pour réagir immédiatement et notamment défendre Neymar.