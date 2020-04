OL : Guimaraes refuse d'être le nouveau Juninho

Dans : OL.

Impressionnant depuis son arrivée cet hiver, Bruno Guimarães fait déjà l’unanimité à l’Olympique Lyonnais. S’il poursuit sur sa lancée, des comparaisons flatteuses ne tarderont pas à apparaître.

Critiqué pour son recrutement l’été dernier, l’Olympique Lyonnais a pris des décisions plus pertinentes pendant le mercato hivernal. Le club rhodanien a notamment eu l’excellente idée de miser sur Bruno Guimarães, qui a rapidement impressionné sur le terrain. L’ancien milieu de l’Athletico Paranaense s’est tout de suite imposé dans le onze de Rudi Garcia dont le vestiaire a facilité son intégration.

« Dès le début des négociations, et ma première discussion avec Juninho, je savais que j'aurais beaucoup de soutien ici à Lyon, s’est souvenu le Brésilien contacté par Goal. J'ai été très bien reçu par tous les membres de l'équipe, ce qui facilite beaucoup les choses. Je suis aussi venu d'une compétition très forte qui m'a donné le rythme. Cela m'a beaucoup aidé dans les premières étapes. » A ce rythme, Guimarães sera vite considéré comme le « nouveau Juninho », une légende de l'OL.

« Des histoires différentes »

« Honnêtement, je n'y pense pas, a-t-il esquivé. Ce sont des moments différents, des acteurs différents et des histoires différentes. Juninho est une idole ici à Lyon, il a été un professionnel exemplaire tout au long de sa carrière. Il est clair que c'est un gars que j'ai comme modèle. Mon objectif est maintenant d'écrire mon histoire, étape par étape, avec tranquillité et beaucoup de dévouement. » On le sait, le jeu des comparaisons a souvent tendance à desservir les joueurs.