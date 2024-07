OL ‍: Neuf joueurs vendus, Lyon ne rigole plus

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL est actif en ce début de mercato estival, notamment dans le sens des arrivées avec les transferts de Georges Mikautadze et de Moussa Niakhaté. Mais des départs sont également à prévoir.

Le mercato estival de l’Olympique Lyonnais démontre pour l’instant une véritable ambition chez les dirigeants rhodaniens avec les transferts de Georges Mikautadze pour 18 millions d’euros et de Moussa Niakhaté pour 30 millions d’euros. Deux renforts de poids pour Pierre Sage, qui devraient en appeler d’autres dans les semaines à venir, notamment au milieu de terrain où l’entraîneur de l’OL attend encore des recrues. Il est néanmoins nécessaire pour les Gones de garder un certain équilibre, aussi bien sur le plan financier que sportif, raison pour laquelle il va rapidement falloir boucler plusieurs départs.

Interrogé à ce sujet dans Le Progrès, le directeur sportif lyonnais David Friio a reconnu que l’OL devait accélérer sur ce volet. « Il y aura des départs. On aura 20 à 21 joueurs et 3 gardiens. Dans l’état d’esprit de toutes les personnes au club maintenant, c’est de performer et d’être à la hauteur de l’institution qui est l’une des plus grandes du football français. Si on n’est pas ambitieux à l’OL, on le sera où ? » a expliqué le dirigeant rhodanien. Dans les semaines à venir, c’est pas moins de neuf départs qui pourraient voir le jour à l’Olympique Lyonnais.

Neuf départs dans les tuyaux à l'OL

La priorité est de trouver un point de chute aux cinq indésirables qui n’ont pas été conviés au stage en Autriche, à savoir Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Amin Sarr, Paul Akouokou et Florent Sanhcez. Mais d’autres joueurs sont susceptibles de faire leurs valises, c’est par exemple le cas de Rayan Cherki et d’Anthony Lopes ou encore de Maxence Caqueret. Johann Lepenant est lui aussi sur le départ, comme indiqué par ailleurs. Autant dire que l’OL a donc du travail sur le volet des départs afin de réduire sa masse salariale et de faciliter la gestion du groupe par Pierre Sage. Un constat d’autant plus valable que d’autres arrivées, en plus de celles de Mikautadze et de Niakhaté, sont encore prévues dans la capitale des Gaules.