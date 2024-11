OL ‍: Aulas a fait affaire avec un « ‍imposteur ‍», la colère gronde

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Plongé dans une véritable crise financière, l’Olympique Lyonnais pourrait être sanctionné par la DNCG ce vendredi. De quoi mettre la pression sur John Textor, qui n’arrive toujours pas à faire oublier Jean-Michel Aulas.

Et si les supporters lyonnais venaient finalement à regretter le départ de Jean-Michel Aulas ? Poussé dehors en 2023 après plus de 30 ans de règne au sein d’un club qu’il a amené de la Ligue 2 au dernier carré de la Ligue des Champions, l’homme d’affaires lyonnais est appelé à la rescousse par les supporters. Réagissant à un tweet du compte officiel de l’OL, JMA a d’abord tendu une perche : « La mise en valeur de nos légendes est légitime et le signe de la grandeur de notre club qui est l’un des tous meilleurs des temps moderne sur tous les plans des académies, mixité, résultats sportifs hommes et femmes, propriété de ses actifs en France et dans toute l’Europe ! ». Sous ce post sur X, de nombreux supporters lyonnais ont critiqué l’ancien président pour avoir vendu l’OL à John Textor : « Les actifs de moins en moins, Textor liquide tout », « Merci d'avoir vendu le club a Jonny le clown », « Merci d'avoir vendu le club à un imposteur fauché ». Des critiques suivies de regrets, vu que certains supporters réclament le retour d’Aulas aux affaires : « Racheter l'OL président, Textor va tout détruire », « Vous avez le temps et l’argent, racheter le club ! ».

Aulas, de retour pour sauver l’OL ?

Racheter l'OL président textor va tout détruire — brakss (@brakss69) November 14, 2024

Une volonté qui aura bien du mal à se réaliser, sauf si l’OL venait à être puni très sévèrement par la DNCG en fin de saison, avec par exemple une relégation en Ligue 2. Car en l’état, JMA ne pourra pas racheter l’OL. Il y a quelques mois, l’ancien boss de l’OL avait donné un bon coup de main à Textor en rachetant la salle LDLC Arena pour 150 ME. Mais celui qui a vendu son club pour près de 800 ME en 2023 ne pourra pas faire plus, sachant que les Gones ont pratiquement 500 ME de dettes. Et c’est avec ce bilan financier dans le rouge vif que Textor va tenter de sauver les meubles devant le gendarme financier du football français ce jeudi. Une situation qui doit faire de la peine à Aulas, qui a permis à l’OL de gagner beaucoup d’argent durant ses décennies de présidence. Et voir partir en fumée une partie de ce qu’il a semé ne doit pas être agréable pour Aulas, même s’il a très bien vendu son club à Textor à la base.