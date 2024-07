OL ‍: Lepenant a trouvé un club, il ne reviendra pas des JO

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Appelé par Thierry Henry pour venir jouer les réservistes avec l'équipe de France Olympique, Johann Lepenant risque de ne jamais rejouer avec l'Olympique Lyonnais.

Ce mercredi, l'équipe de France entrera en lice dans le tournoi olympique, ce sera contre les Etats-Unis au Vélodrome, et à cette occasion, le sélectionneur français a décidé dimanche de faire venir Johann Lepenant, qui était en stage en Autriche avec l'OL. Si Thierry Henry a obtenu l'accord de Lyon pour le milieu de terrain formé à Caen, c'est parce que Chelsea a décidé de rappeler au dernier moment Lesley Ogochukwu. Lepenant va donc devenir l'un des quatre réservistes de la France et pourra jouer lors des Jeux Olympiques uniquement si l'un des joueurs présents sur la liste transmise au CIO se blesse. L'Olympique Lyonnais espère donc que le jeune milieu de terrain pourra briller, car il est désormais acté que Johann Lepenant sera transféré durant ce mercato. Et cela tombe bien, un club a fait une offre.

Lepenant intéresse très fort le FC Nantes

JO 2024 : Thierry Henry va rappeler Lepenant https://t.co/pu0egd9wnC — Foot01.com (@Foot01_com) July 21, 2024

Ce club intéressé par le natif de Granville, c'est le FC Nantes. Alors que Johann Lepenant a encore trois ans de contrat avec l'Olympique Lyonnais, Antoine Kombouaré adore son profil et il souhaite que Waldemar Kita réussisse à trouver un accord avec John Textor pour aboutir à la venue de Lepenant. Hugo Guillemet précise que pour l'instant la première offre nantaise, à savoir un prêt avec option d'achat plus la prise en charge de la moitié du salaire actuel du milieu de terrain de l'OL a été refusée. Cependant, le FC Nantes n'a pas abdiqué et il se pourrait bien que les Canaris reviennent à la charge très rapidement afin de sceller la venue de Johann Lepenant. Quoi qu'il en soit, il se pourrait bien qu'au moment de quitter ses coéquipiers lyonnais pour rejoindre l'équipe de France olympique, le joueur de 21 ans fasse aussi ses adieux à l'Olympique Lyonnais.