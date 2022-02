OL : Ndombele paie une partie de son salaire à Tottenham !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Afin de faciliter sa venue à l'Olympique Lyonnais, Tanguy Ndombele a accepté de faire un effort financier assez rare. Et l'OL avoue avoir été épaté de l'attitude du joueur.

Lundi, et après des négociations très rapides, l’Olympique Lyonnais a officialisé la venue sous forme de prêt jusqu’à la fin de la saison de Tanguy Ndombele. Cité comme très proche du PSG, le milieu de terrain de Tottenham a finalement choisi de revenir dans un club qu’il avait quitté en 2019 pour 60 millions d’euros plus des bonus. Pour obtenir un accord avec les Spurs, l’OL a indiqué avoir payé un montant de 1,42 million d’euros, tout cela avec une option d’achat très élevé et qui limite clairement la présence de Ndombele à Lyon juste pour cette pige de six mois. Ce que l’on ne savait pas, c’est que le milieu de terrain aux 7 sélections en équipe de France avait accepté de mettre la main à la poche afin de pouvoir signer à l’Olympique Lyonnais. Un geste totalement rarissime en 2022, ce que Vincent Ponsot tient à souligner, le directeur du football de l’OL étant conscient que sans cela l’opération aurait été impossible.

Ndombele fait un effort salarial, Lyon applaudit

C’est Vincent Duluc qui précise la nature de l’effort salarial fait par Tanguy Ndombele. « Concrètement, le milieu de terrain international va verser lui-même à Tottenham la différence entre la part de son salaire que l'OL a pris en charge et celle que son club réclamait », explique le journaliste de L’Equipe, sachant que chez les Spurs le joueur français touchait près de 600.000 euros par mois. Le joueur du club londonien avait donné sa parole pour aboutir à un accord, et il l’a tenue. « Souvent, on a des paroles sans les faits sur les contrats. On a fait notre part, il fallait un complément et c'est lui qui l'a assuré. Là, il y avait des faits en face des paroles », constate avec satisfaction Vincent Ponsot. Tanguy Ndombele a six mois pour démontrer que tout cela en valait bien la peine.