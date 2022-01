Officiel : Ndombele prêté à Lyon pour 1,42ME !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'OL a enchaîné les annonces, puisque quelques minutes après le recrutement de Romain Faivre, Lyon confirme la signature de Tanguy Ndombele sous forme de prêt payant avec option d'achat.

« L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée du milieu de terrain international français de Tottenham, Tanguy Ndombele, jusqu’au 30 juin 2022, sous la forme d’un prêt payant d’un montant de 1,42 M€, assorti d’une option d’achat. Passé par Amiens, Tanguy Ndombele a déjà porté les couleurs de l’Olympique Lyonnais durant 2 saisons, entre 2017 et 2019, disputant 96 matches toutes compétitions confondues et figurant notamment dans l’équipe type de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions 2019. Transféré l’été suivant à Tottenham pour 60 M€ (+ 10 M€ de bonus), l’international français de 25 ans, qui avait découvert l’Equipe de France sous le maillot lyonnais (7 sélections), a depuis disputé 91 rencontres avec les Spurs. Avec plus de 200 matches à son actif (16 buts), Tanguy Ndombele vient ainsi compenser le départ de Bruno Guimaraes, transféré à Newcastle, avec l’ambition de se relancer dans un club qu’il apprécie tout particulièrement et avec lequel il tâchera d’atteindre les objectifs fixés en début de saison, aussi bien en Ligue 1 qu’en Europa League », précise l'Olympique Lyonnais qui a mené à bien cette opération en moins de 48 heures.