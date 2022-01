OL : Ndombele à Lyon, Riolo annonce le fiasco

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’Olympique Lyonnais va boucler dans les heures à venir le retour de Tanguy Ndombele pour compenser le départ de Bruno Guimaraes.

Retour vers le futur. Après avoir ficelé le départ de Bruno Guimaraes à Newcastle pour plus de 40 millions d’euros, l’Olympique Lyonnais a conclu le prêt de Tanguy Ndombele en provenance de Tottenham. Un joli coup de la part du club de Jean-Michel Aulas alors que le Paris Saint-Germain était également sur les rangs pour accueillir Tanguy Ndombele, en manque de temps de jeu sous les ordres d’Antonio Conte à Tottenham. Avec un tel renfort, auquel on peut ajouter celui de Romain Faivre, l’OL ne va finalement peut-être pas tant s’affaiblir que cela. Mais pour Daniel Riolo, le retour de Tanguy Ndombele à l’Olympique Lyonnais soulève un certain nombre de questions. Et le consultant de RMC n’est pas certain (du tout) que la mentalité de l’international français, parfois critiqué par ses entraîneurs pour son comportement, colle avec la vision du football de Peter Bosz.

Ndombele à l'OL, Riolo est très pessimiste

« Ndombele à Lyon c’est très curieux. Je suis très pressé de voir comment Peter Bosz va gérer Ndombele, ça peut être terrible. Cela ne correspond tellement pas… Déjà qu’il y a des clans dans le vestiaire de l’OL. Paqueta va se retrouver un peu isolé sans Guimaraes, Ndombele va arriver comme le boss du milieu de terrain avec une place de titulaire. Je ne sais pas avec quelle mentalité il revient Ndombele. Autant au PSG avec Pochettino au milieu des vedettes, il aurait fait profil bas mais là il arrive à l’OL, il revient en vedette. Il a le boulard, il se prend pour un crack, il revient dans une équipe inférieure à celle où il était. Ndombele à Lyon, moi je veux bien mais tous les entraineurs lui ont fait les mêmes reproches, dans la mentalité Peter Bosz c’est spécial, ça ne correspond pas » a lancé Daniel Riolo, extrêmement pessimiste quant au retour de Tanguy Ndombele à l’Olympique Lyonnais cet hiver. Reste maintenant à voir si le futur ex-milieu de Tottenham surprendra tout le monde en respectant à la lettre les consignes de Peter Bosz et en brillant à Lyon lors de la seconde partie de saison.