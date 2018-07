OL : Naples se fait calmer direct pour Mariano Diaz

Dans : OL, Mercato, Serie A.

A la recherche d’un joueur offensif de premier plan, Naples multiplie les pistes, surtout avec un président qui tire dans tous les sens.

Mais s’il y a une chose sur laquelle Aurelio de Laurentiis est clair, c’est qu’il ne surpayera pas un joueur qui approche la trentaine. Cela a eu le don de calmer les rumeurs au sujet de l’intérêt du Napoli pour Edinson Cavani, Karim Benzema ou Angel Di Maria. Quid de Mariano Diaz, annoncé dans le viseur du club de Campanie, et qui a, de son côté, l’avenir devant lui après une belle saison ? Pour Raffaele Auriemma, journaliste à Sport Mediaset, Naples ne se fait aucune illusion sur la faisabilité de l’opération.

« Il y a beaucoup de bruit avec le Napoli, mais il faut être réaliste. Mariano Diaz ne bougera pas de Lyon. Il est très estimé là-bas, et il a un salaire très confortable, Lyon mise sur lui », a prévenu le journaliste, pour qui cette possible venue est totalement à oublier pour Naples. Une bonne nouvelle pour l’OL et ses supporters, qui aimeraient bien voir le buteur espagnol confirmer sa belle première saison dans le Rhône.