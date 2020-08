OL : Mourinho suit Lyon de près, la révélation d’Aulas

Dans : OL.

Tombeur de la Juventus Turin et de Manchester City, l’Olympique Lyonnais peut continuer à rêver d’un sacre en Ligue des Champions. Même José Mourinho y croit !

Il y a encore quelques semaines, lorsque les membres de l’Olympique Lyonnais affichaient leurs grandes ambitions en Ligue des Champions, peu sont ceux qui les prenaient vraiment au sérieux. Deux tours plus tard, force est de constater que les Gones sont toujours en course pour le titre. Les hommes de Rudi Garcia, qui ont successivement sorti la Juventus Turin et Manchester City, se montrent ambitieux sur le terrain et dans leur discours. A tel point que les observateurs européens commencent à les regarder de près. C’est notamment le cas de José Mourinho, le manager de Tottenham qui a tenu à féliciter le président Jean-Michel Aulas par message.

« C'est vrai qu'on avait dit qu'il y avait une chance sur un million de gagner la Ligue des Champions, maintenant on a revu le chiffre. On a une chance sur quatre puisqu'il y a quatre équipes. José Mourinho m'écrivait ça hier soir ou ce matin, avec un petit smiley qui montrait l'impertinence ou la pertinence du personnage, a raconté le patron de l’OL à RMC. On a franchi une étape, on sait que l'étape la plus dure est d'essayer de résister à ce Bayern. Le plus grave serait de prendre une fessée comme celle qu'a prise le Barça (8-2). Il faut rester humble, vigilant et se préparer pour jouer à fond notre chance. » Une fois de plus, Lyon devra réaliser un énorme exploit pour atteindre la finale rêvée.