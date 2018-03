OL : Graves incidents au pied du stade, la police accuse

Dans : OL, Europa League.

Voilà un problème de plus dont l’Olympique Lyonnais se serait bien passé à l’heure actuelle. En marge du match de Coupe d’Europe face au CSKA Moscou, de violents incidents se sont déroulés au pied de la tribune Nord avant le coup d’envoi. Et le pire dans tout cela, c’est que les supporters russes ne sont même pas mêlés à ces altercations. En effet, les supporters lyonnais s’en sont pris directement aux forces de l’ordre, avec peut-être, selon les versions, l’intention de forcer un barrage pour aller affronter ensuite les fans du CSKA Moscou. Mais cela a surtout donné lieu à de violentes altercations, qui ne se sont calmées qu’à l’approche du coup d’envoi. Et dans un message lapidaire et assez inhabituel, la police a gravement accusé les fans lyonnais de s’en être pris à des membres de la BAC sans aucune raison.

« 100 à 150 supporters ultras lyonnais agressent délibérément 4 policiers de la BAC dédiés à la protection anti terroriste, habituellement mise en place lors de grands rassemblements à l'extérieur du Groupama STADIUM avant la rencontre », a dénoncé la Police Nationale. Le bilan fait état de huit blessés chez les forces de l’ordre, dont deux plus sérieusement. Trois supporters lyonnais ont été interpellés. Cela reste bien secondaire, mais l’OL ne devrait pas être inquiété par l’UEFA pour ces affrontements, ceux-ci ayant eu lieu en dehors du stade.