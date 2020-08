OL : Aulas interpelle Al-Khelaifi, l'Europe peut trembler

Dans : OL.

Dans la foulée de la victoire de l'Olympique Lyonnais contre Manchester City, Jean-Michel Aulas a lancé un appel à Nasser Al-Khelaifi.

Apparu fatigué et ému après la qualifications de l’Olympique Lyonnais pour les demi-finales de la Ligue des champions, Jean-Michel Aulas n’a rien perdu de son mordant, le président de l’OL remettant cela sur la fin de saison précoce en Ligue 1. Un discours bien rodé et qui ne peut plus réellement changer les choses. Mais Jean-Michel Aulas a également décidé de croiser le fer avec l’UEFA afin que le football français soit mieux représenté dans les coupes européennes. Via les réseaux sociaux, le patron de Lyon estime que l’instance européenne doit admettre que la France mérite d’être aussi bien traitée que l’Angleterre, l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne et que donc à l’avenir doit avoir plus de clubs qualifiés pour les coupes européennes.

« C’est une revanche pour le football français qui mérite quatre qualifiés en Ligue des champions et deux en Ligue Europa. C'est mon prochain combat, uni avec Nasser », a lancé Jean-Michel Aulas, qui en appelle au président du Paris Saint-Germain pour le soutenir dans ce combat, que ce soit au sein de l’UEFA mais aussi de l’ECA (Association des Clubs Européens) dont les présidents de Lyon et Paris sont des membres influents. Et pour une fois on ne peut pas dire que JMA ne plaide que pour l'Olympique Lyonnais puisque bien évidemment ce changement n'interviendra pas cet été. Nul doute que la LFP viendra au soutien de cette initiative du dirigeant lyonnais si elle se confirme.