OL : Mourinho a déchiré son contrat à Lyon, un joueur raconte

Dans : OL.

Connu pour sa personnalité atypique, José Mourinho n’est pas toujours facile à suivre pour ses joueurs. Ce que Glen Johnson pourra facilement confirmer.

L’Olympique Lyonnais a raté un joli coup à cause de José Mourinho. L’anecdote date de l’hiver 2006, lorsque Glen Johnson, en manque de temps de jeu à Chelsea, réclame un bon de sortie à son manager. Une demande dans un premier temps refusée, puis acceptée quelques temps plus tard, permettant ainsi au latéral droit prometteur de trouver un accord avec l’Olympique Lyonnais. Seulement voilà, le Portugais a tout fait capoter au dernier moment.

« C’était la saison où nous avions été champions une deuxième fois, mais je ne jouais pas, a raconté l’Anglais à talkSPORT. J’avais joué genre 4 matchs. J’avais 22 ans et je savais que mon temps ici était terminé. Je savais que j’étais assez bon pour jouer à ce niveau, c'est juste qu'on ne me donnait pas ma chance. J'ai été toqué à sa porte à de nombreuses reprises pour lui dire : "Je respecte totalement votre décision mais laissez-moi partir". Au début, il m’a dit "non" et je me disais que ce n'était bon pour personne. Pendant six mois, il ne voulait pas me laisser partir puis je l'ai convaincu de me laisser partir en prêt. »

« J’ai changé d’avis »

« Il voulait que je rejoigne une équipe qualifiée en Ligue Champions pour gagner de l’expérience. Le lendemain, je reviens et je dis : "Je vais à Lyon". Lyon me voulait, le contrat était là, j'allais partir et il était surpris qu’un jeune joueur veuille partir à l'étranger, s’est-il souvenu. Donc j'ai signé mais il a déchiré le contrat juste devant moi en disant : "J’ai changé d’avis". Il m'a dit qu'il voulait que je reste en Premier League donc j'ai été à Portsmouth. J'ai commencé à devenir performant et à montrer de quoi j'étais capable. » Trois ans plus tard, Johnson atterrissait à Liverpool.