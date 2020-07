OL : Depay coche toutes les cases, Mourinho le veut !

Dans : OL.

Désireux de se renforcer en attaque, Tottenham souhaite privilégier les pistes de joueurs en fin de contrat en 2021 afin de ne pas se ruiner au mercato.

Dans cette optique, Arkadiusz Milik figure dans le viseur de José Mourinho chez les Spurs. Mais à en croire les informations de TBR Football, la piste la plus sérieuse de Tottenham pourrait rapidement conduire à un certain Memphis Depay. Il faut dire que l’attaquant de l’Olympique Lyonnais coche toutes les cases aux yeux du Special One : il est encore jeune, a déjà l’expérience de la Premier League et surtout, son prix devrait être abordable. De retour d’une longue blessure et en fin de contrat en 2021, le capitaine de Rudi Garcia dans la capitale des Gaules est désormais valorisé à moins de 30 ME.

Reste à voir quelle somme Tottenham sera prêt à mettre sur la table pour convaincre Jean-Michel Aulas de lâcher sa principale star. Surtout, il faudra également parvenir à trouver un accord avec Memphis Depay, ce qui est très loin d’être gagné au vu du classement de Tottenham, qui pointe à une très pénible neuvième place. Assurément, on voit très mal Memphis Depay quitter un OL non-européen pour rejoindre Tottenham, dans le cas où les Spurs ne seraient pas non plus qualifiés pour l’Europa League au minimum. Sans aucun doute, l’homme fort de la première partie de saison de l’Olympique Lyonnais privilégiera un projet lui permettant de disputer la coupe d’Europe et si possible la Ligue des Champions. En Italie, son nom avait par exemple été associé à la Lazio Rome, assuré de disputer la plus prestigieuse des compétitions la saison prochaine.