OL : Montiel à Lyon, rendez-vous au mercato d’été !

Dans : OL.

Cet hiver, la presse argentine a révélé l’intérêt de l’Olympique Lyonnais pour le défenseur de River Plate, Gonzalo Montiel.

Un accord était imminent entre l’OL et River Pate pour le transfert de Gonzalo Montiel, qui a finalement accepté de prolonger jusqu’en décembre 2022 en faveur de son club de cœur. Une prolongation qui va permettre à River Plate de toucher une belle somme lors du transfert de Gabriel Montiel, prévu lors du prochain mercato estival. Selon les informations obtenues par Todo Fichajes, le départ de l’international argentin ne fait aucun doute, et les deux clubs intéressés cet hiver sont toujours sur les rangs. Il s’agit de l’Olympique Lyonnais, mais également de l’AS Roma, plus que jamais sur les rangs pour accueillir celui dont la valeur marchande se situe entre 10 et 12 ME aux yeux de la direction de River Plate.

Pour le média espagnol, il ne fait aucun doute que Juninho passera à l’offensive durant le mercato estival afin de s’octroyer les services de Montiel. Il sera toutefois intéressant de voir à quelle hauteur de prix l’OL sera prêt à monter pour l’Argentin ainsi que le rôle que Lyon proposera à Gonzalo Montiel. Pur latéral droit, l’actuel défenseur de River Plate serait alors en concurrence avec Léo Dubois, parfois critiqué par les supporters de Lyon mais qui reste une valeur sûre de la Ligue 1 et un international français en puissance. Sur les rôles de latéraux, la situation de Mattia De Sciglio sera également à suivre du côté de Lyon puisque le défenseur droit n’est que prêté par la Juventus Turin. Sauf improbable surprise, il ne devrait pas être conservé par l’Olympique Lyonnais. C’est donc peut-être davantage pour combler le départ de l’Italien que pour véritablement concurrencer Léo Dubois que Lyon a l’intention de s’offrir le prometteur et très offensif Gonzalo Montiel.