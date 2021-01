OL : Gonzalo Montiel à Lyon, coup de froid polaire ?

Dans : OL.

Dans le viseur de Juninho au sein de l’Olympique Lyonnais, Gonzalo Montiel va bien découvrir le football européen en 2021, mais ce ne sera pas en Ligue 1…

Ces dernières semaines, le club rhodanien s’était clairement rapproché de Gonzalo Montiel. À six mois de la fin de son contrat du côté de River Plate, le latéral droit représentait une belle opportunité de marché pour l’OL. Malgré la présence de Leo Dubois et de Mattia De Sciglio dans son effectif au poste de l’Argentin, Lyon cherchait à monter cette opération Montiel en vue de la saison prochaine. Mais au final, l’OL a été devancé par un autre club européen, à savoir l’AS Rome. En effet, selon les informations de TNT Sports, Montiel devrait bel et bien quitter l’Argentine durant ce mercato hivernal en l’échange d’un chèque de sept millions d’euros.

Montiel à Lyon, l'opération a mal tourné

« Son représentant Pablo Sabbag est en contact direct avec le directeur sportif de la Roma et Montiel a une grande chance d’évoluer en Serie A dans les semaines à venir », précise la radio sur son site internet. Mais avant de voir le joueur de 24 à l’oeuvre en Italie et en Coupes d'Europe, le membre de l'Albiceleste va finir sa course en Copa Libertadores avec River Plate. Encore en lice pour le titre continental, les hommes de Marcelo Gallardo jouent actuellement les demi-finales face au club de Palmeiras. Après cet énième parcours en Copa, Montiel s’envolera donc pour Rome, où il voudra concurrencer Rick Karsdorp et satisfaire Paulo Fonseca. Tout cela au grand dam de l’OL qui espérait bien trouver un accord pour faire venir Gonzalo Montiel lors du mercato et réussir un coup de plus en Amérique du Sud, comme Juninho les adore.