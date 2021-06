OL : Milos Veljkovic, Lyon à la lutte avec l'OM

Dans : OL.

L’OL craint un coup tordu de Jason Denayer, et suit de près Milos Veljkovic, qui évolue au Werder Brême.

Jason Denayer provoque des remous à l’OL avec les dernières déclarations de son agent. Le Belge est pour le moment toujours censé faire la paire en défense centrale avec Marcelo la saison prochaine. Mais preuve que la situation est à suivre de près, Juninho regarde à ce poste en cas de départ de l’ancien de Manchester City. Car le recrutement libre de Damien Da Silva en provenance de Rennes n’offre visiblement pas suffisamment de garantie pour un éventuel poste de titulaire. C’est pourquoi Bild affirme que l’OL s’est positionné pour Milos Veljkovic, qui a tout d’un bon plan. Le défenseur central vient de réaliser une saison plein avec le Werder Brême, mais n’a pas pu empêcher la relégation des Verts. A un an de la fin de son contrat, il ne sera donc pas retenu par la formation allemande.

L’international serbe, recruté pour 300.000 euros il y a cinq ans de cela, sera donc disponible à un prix très abordable, ce qui lui vaut de l’intérêt. Notamment en France, puisqu’outre l’OL, l’OM et Rennes suivent aussi sa situation de près. En tout cas, sur le plan financier le risque ne sera pas énorme, puisque son transfert ne dépasserait pas les 4 ME. Le Werder Brême voit ce départ comme une belle occasion de remplir les caisses après une saison difficile, marquée donc par une relégation en D2 après une fin de saison catastrophique. Mais sa cote assez élevée en France a de quoi surprendre, sachant qu’à 25 ans, il n’a pas forcément l’étoffe d’un titulaire en puissance, et ne sort pas particulièrement de saisons enchainées de manière convaincante. Il reste à savoir si l’OL, ou même l’OM et Rennes, cherchent plutôt un remplaçant ou un défenseur axial capable de s’intégrer à une défense à 5.