OL : Merci Guimarães ! Aouar en avait marre de Tousart et Mendes

Performant depuis son arrivée au mercato hivernal, Bruno Guimarães fait le bonheur de ses coéquipiers à l’Olympique Lyonnais. A commencer par Houssem Aouar, soulagé grâce à la technique du Brésilien.

Bruno Guimarães, c’est le tube de l’hiver à l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain est arrivé avec une excellente réputation et n’a pas tardé à la justifier. Son activité à la récupération fait du bien à sa nouvelle équipe. Mais surtout, sa justesse technique et sa capacité à orienter le jeu apportent beaucoup plus de maîtrise à la formation de Rudi Garcia. C’est simple, les Gones ne peuvent plus se passer du Brésilien qui facilite notamment le travail d’Houssem Aouar. En effet, le prétendant à une place en équipe de France se dit ravi de ne plus avoir à distribuer le jeu dans sa propre moitié de terrain.

« Bruno a une importance dans le jeu de l’équipe. Il se montre beaucoup entre les lignes et ne rechigne pas à faire les efforts. C’est un joueur important pour l’équipe, a commenté le milieu français. C’est toujours plaisant de jouer avec un joueur comme cela. Le fait qu’il joue en sentinelle, ça me permet de ne pas avoir forcément à redescendre chercher les ballons. Il a tendance à aller de l’avant. C’est tout le jeu de l’équipe qui se fluidifie grâce à lui. » On comprend vite que les limites techniques de Lucas Tousart ou de Thiago Mendes avaient tendance à agacer Aouar…