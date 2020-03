OL : Aouar se propose de régler le problème des Bleus

Dans : OL.

Même s’il est pleinement concentré sur son travail au sein de l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar garde forcément l’équipe de France dans un coin de sa tête, surtout avant l’Euro 2020.

Il y a quelques mois déjà, Houssem Aouar avait failli découvrir la France A, mais une blessure au mauvais moment l’avait empêché d’entrer dans le château de Clairefontaine… Sauf qu’au cours des prochaines semaines, le joueur de 21 ans pourrait bien avoir une seconde chance chez les Bleus. Cadre des Bleuets, le milieu de terrain met toutes les chances de son côté, vu qu’il enchaîne les grosses performances, et notamment en Ligue des Champions, cette saison sous le maillot de l’OL. Autant dire que le nom d’Aouar circule autour de Didier Deschamps. De là à ce que le Gone soit convoqué avant l’Euro 2020 ? Aouar y pense un peu, surtout qu'il évolue dans un secteur de jeu affaibli.

« L’équipe de France ? Il y a des matchs très important avec l’équipe, je suis focalisé là-dessus. Le match contre Lille et contre la Juventus sont dans ma tête notamment. Les milieux français sont beaucoup en manque de temps de jeu ou blessés, mais je suis avant tout concentré sur ce que je peux apporter à mon club avant tout… », a expliqué, en conférence de presse, Aouar, qui espère donc marquer de nouveaux points lors du choc de la 28e journée de L1 face au LOSC dimanche soir. Il a plutôt intérêt s’il veut figurer dans la prochaine liste du sélectionneur, qui tombera mi-mars avant les matchs amicaux contre l’Ukraine, le 27 mars au Stade de France, et face à la Finlande, quatre jours plus tard au… Groupama Stadium de Lyon. Avec les probables absences de Pogba et de Kanté, Aouar n’a en tout cas jamais été aussi proche d’une arrivée chez les Bleus.