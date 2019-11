OL : Memphis est devenu le boss, il félicite Rudi Garcia

Dans : OL.

En marquant un doublé ce samedi soir contre Toulouse, Memphis Depay a confirmé qu'il était l'homme fort de Lyon. Et si Rudi Garcia avait réussi son premier pari ?

Malgré les critiques, Rudi Garcia a tout de même remis l’Olympique Lyonnais dans le bon sens puisque le club rhodanien a pris 7 points sur 9 lors des trois matchs de Ligue 1 avec le remplaçant de Sylvinho sur le banc de touche. Même si tout n’a pas été parfait ce samedi à Toulouse, loin de là même, l’OL a montré du courage et a surtout pu compter sur un Memphis Depay qui n’a jamais abdiqué, l’attaquant néerlandais s’arrachant pour marquer le but victorieux à l’ultime seconde.

Même si le club de Jean-Michel Aulas n’a pas réglé la totalité de ses soucis, l’OL s’est découvert un vrai patron sur le terrain et c'est probablement à mettre au crédit du nouvel entraîneur lyonnais. « Lyon n’a encore réglé aucun de ses soucis défensifs et l’équilibre n’est pas plus probant que sous Silvinho. Mais Garcia a peut-être réussi à transcender enfin Depay pour en faire, au-delà d’un super joueur, un vrai leader d’équipe », constate Philippe Sanfourche, chef de la rubrique football à RTL.