OL : Memphis Depay, un problème au pire moment ?

L'Olympique Lyonnais est tombé du podium de Ligue 1, l'équipe de Rudi Garcia semblant caler au pire moment de la saison. Memphis Depay symbolise cet OL défaillant.

Les supporters de Lyon les plus optimistes se diront que leur équipe préférée a repris 1 point au PSG, les plus pessimistes se diront que pour la première fois depuis la 13e journée de Championnat leur formation n’est plus dans le trio de tête de la Ligue 1. Quoi qu’il en soit, le constat n’est pas fameux pour l’OL, qui a pourtant eu de multiples occasions de s’imposer samedi à Lens, mais les a ratées. Si offensivement, la KTM (Kadewere-Toko Ekambi-Memphis) a longtemps carburé, ces derniers temps, c’est la panne sèche, le trio offensif semblant se désorganiser et ne plus réellement tirer dans le même sens. Symbole de cet Olympique Lyonnais dans le doute, Memphis Depay. L’attaquant néerlandais paraissait vouloir réaliser une dernière saison de feu sous le maillot de l’OL, mais la flamme est vacillante comme le constate Le Progrès après le nul à Lens et avant une semaine qui verra la formation de Rudi Garcia affronter le Red Star en Coupe de France, puis recevoir Angers en championnat.

Dans le quotidien régional, on fait remarquer que Memphis Depay n’arrive plus à faire la différence et semble à côté de la plaque. « Memphis Depay a été l’arbre cachant cette forêt sans oxygène pour les attaquants lyonnais. Le capitaine de l’OL a crédité son parcours retour de 4 passes décisives. Il est un homme de stats. Mais au moment où son nom surgit tous les jours comme un éventuel renfort du FC Barcelone, il ne semble pas avoir les idées très claires sur le terrain. Et ce fut flagrant au stade Bollaert. Il a enchaîné les mauvais choix, s’est compliqué la tâche. On a même surpris des gestes d’incompréhension avec ses coéquipiers », analyse, à juste titre, Christian Lanier, rappelant au passage que l’Olympique Lyonnais avec ses 6 buts inscrits lors de ses 5 derniers matchs de Ligue 1 n’avait pas le rythme d’un candidat sérieux au titre et encore moins au podium. S’il veut quitter l’OL comme un seigneur, Memphis Depay sait ce qu’il lui reste à faire et le plus vite possible.