OL : Memphis Depay se place discrètement au mercato

Dans : OL, Mercato.

A l’issue d’une saison irrégulière, l’Olympique Lyonnais aura comme souvent terminé par une belle série, ce qui lui a permis de sauver les meubles avec cette troisième place en Ligue 1 et ce billet direct pour la Ligue des Champions. Et Memphis Depay a été un des joueurs décisifs dans le money time, comme cela s'est vu contre Nice.

Si le départ de Nabil Fékir ne semble plus vraiment faire de doute, d’autres joueurs pourraient quitter le Rhône, et notamment des éléments majeurs de cette saison. Depuis son recentrage, Memphis Depay est intenable et son triplé face à Nice confirme sa très belle forme de ces derniers mois. Courtisé par le Milan AC, il se verrait bien changer d’air même si forcément, avec ce statut de héros, une place de titulaire et un billet en Ligue des Champions, il y a des arguments pour rester. Néanmoins, en privé, le Néerlandais a fait savoir à son entourage qu’il écouterait les propositions venues de l’extérieur confirme Le Parisien. On a notamment évoqué l'intérêt de plusieurs clubs italiens ces derniers mois, mais recruté pour 25ME lors du dernier mercato, Memphis Depay devra tout de même obtenir un bon de sortie de Jean-Michel Aulas. Et ce n'est pas gagné, même si le patron de l'OL a déjà fait savoir qu'il était à l'écoute de toutes les propositions lors du prochain mercato.